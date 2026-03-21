Больница в Старом Осколе получила новое диагностическое оборудование

Новое медицинское оборудование поступило в Старооскольскую окружную больницу Святителя Луки Крымского в Белгородской области по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в центре коммуникаций Старого Оскола.
Учреждение получило новый маммограф и аппараты ультразвуковой диагностики для двух поликлинических отделений. Также обновлены рентген-аппараты: в травмпункте установлен цифровой аппарат, который значительно повышает качество снимков и скорость обработки данных. Для отделения поликлиники № 2 приобретен современный флюорограф.
«Обновление медицинской техники позволяет повышать качество проводимых исследований и дает возможность врачам ставить диагнозы быстрее и точнее, а также вовремя назначать лечение», — добавили в центре коммуникаций.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.