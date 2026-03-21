Воронежцев зовут на форум креативных индустрий «Вдохновение в истоках»

Воронежцев приглашают на форум креативных индустрий «Вдохновение в истоках» (12+), который пройдет 27−28 марта 2026 года. Культурная программа Форума объединит ремёсла, музыку и современное искусство, раскроет тему обращения к традициям и их современного переосмысления. Об этом сообщают организаторы.
Одним из ключевых событий форума станет маркет мастеров народных промыслов Черноземья, который пройдёт 28 марта в Центре креативных индустрий «Матрёшка». В нём примут участие более 20 мастеров и брендов из Воронежской и Липецкой областей, работающие с традиционными ремёслами и современными интерпретациями народных промыслов. Они представят широкий спектр изделий — от текстиля и керамики до авторских украшений и предметов быта, демонстрируя актуальность ремесленных практик в контексте современной креативной экономики.
В этот же день в «Матрёшке» пройдёт «Ремесленная мастерская» — серия практических мастер-классов для детей и взрослых, посвящённых традициям Воронежской области. Под руководством опытных мастеров участники смогут познакомиться с особенностями локальных промыслов и попробовать себя в различных техниках: от создания узелковой куклы и карачунской игрушки до росписи воронежской матрёшки и ткачества.
В дни проведения Форума продолжит работу выставка «Искусство ориентирования в неизвестности», открывшаяся в преддверии Форума в ЦКИ «Матрёшка». Экспозиция является итогом лаборатории народных ремёсел для современных художников «Тропы» из Челябинска и объединяет художественные проекты, посвящённые исследованию региональной идентичности через этнокультурные практики.
Музыкальная программа Форума представлена двумя концертами, отражающими современные интерпретации фольклора. 27 марта состоится акустический концерт группы Settlers (Санкт-Петербург), а 28 марта — выступление Сергея Старостина и воронежского проекта «Абстрактор». Оба концерта пройдут в Центре креативных индустрий «Матрёшка». Культурная программа Форума станет важной частью события, демонстрируя, как традиции народного искусства продолжают развиваться и находят новые формы в современных креативных индустриях.
