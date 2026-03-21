В Самарской области откроют 6 новых культурных пространств

Шесть новых культурных пространств откроют в Самарской области в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.
Так, в селе Пискалы в Ставропольском районе появится мини-кластер «ПискалыКрафт». Его создадут на базе местного Дома культуры (ДК). Это будет ремесленная мастерская, где посетители смогут научиться основам декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов. В пространстве установят интерактивную мультимедийную площадку с сенсорной панелью, 3D-принтер и фотобудку. Также там оборудуют мини-музей, где будут проходить выставки-продажи.
«Новые творческие пространства — это возможность дать молодежи не просто стены, а место, где рождаются идеи. Очень важно, чтобы у ребят в селах и малых городах были такие же возможности для самореализации, как у жителей мегаполисов. В кластере “ПискалыКрафт” молодежь получит доступ к современному оборудованию, но сохранит и связь с традициями — в ремесленной мастерской будет установлен ткацкий станок, а занятия по народным промыслам станут регулярными», — отметила директор межпоселенческого ДК Ставропольского района Елена Шешунова.
Еще один мини-кластер «Энергия» откроют в селе Обшаровка в Приволжском районе. Его создадут на базе ДК «Кристалл». Мини-кластер будет разделен на несколько зон. Арт-пространство «СвояАтмосфера» оборудуют мини-сценой, музыкальными инструментами и звукозаписывающей аппаратурой. Локация «СвойКреатив» станет местом для мастер-классов и выставок молодых художников и фотографов. В точке «СвоиТут» можно будет общаться, играть, вести фото- и видеосъемки. Отдельную территорию «СвояВолна» отвели для танцев: там установят зеркала, профессиональное звуковое оборудование и дым-машину.
Кроме того, аналогичные мини-кластеры откроют в Жигулёвске, Богатовском, Сызранском и Шенталинском районах.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.