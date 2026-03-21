Сезон речных прогулок начнется в Нижнем Новгороде с 25 апреля

«ВодоходЪ» начнет сезон речных прогулок в Нижнем Новгороде с 25 апреля.

Источник: Живем в Нижнем

«ВодоходЪ» откроет сезон речных прогулок в Нижнем Новгороде 25 апреля. Об этом рассказали в круизной компании.

Продажа билетов уже стартовала. Нижегородцы могут выбрать даты с начала навигации до 8 мая. Как говорится на сайте компании, стоимость билетов на прогулочные маршруты длительностью в один час в выходные дни начинается от 700 рублей.

Экскурсионные маршруты стоят чуть дороже — от 800 рублей. Время в пути также составит один час. Самые дешевые билеты предлагают на утренние рейсы. В компании уточнили, что пока стоимость прогулок остается на уровне прошлого года, однако после официального старта навигации ожидается повышение цен.

Напомним, билеты на «Метеор» между Нижним Новгородом и Казанью поступили в продажу.