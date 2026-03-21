В Дзержинске вынесли приговор мужчине, который пытался заживо сжечь сожительницу

Как установило следствие, во время ссоры на почве ревности мужчина облил женщину горючей жидкостью и поджёг её с помощью зажигалки.

Источник: Нижегородская правда

Суд вынес приговор жителю Дзержинска, который попытался заживо сжечь свою сожительницу.

Происшествие случилось в апреле 2025 года на улице Свердлова. Как установило следствие, во время ссоры на почве ревности мужчина облил женщину горючей жидкостью и поджёг её с помощью зажигалки.

Пострадавшую госпитализировали. Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала полученные ею травмы как тяжкий вред здоровью.

Суд признал обвиняемого виновным в покушении на убийство, совершённом с особой жестокостью, и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима.

