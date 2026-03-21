В Мордовии пройдет конкурс для студентов «Я выбираю ЗОЖ!»

Регистрация и прием работ продлятся до 30 марта.

Источник: Национальные проекты России

Конкурс видеороликов «Я выбираю ЗОЖ!» пройдет в Мордовии в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации главы и правительства республики.

Заявки принимаются от студентов профессиональных образовательных организаций региона. Регистрация участников и прием конкурсных работ продлятся до 30 марта. С 31 марта по 6 апреля — просмотр материалов жюри и оценка. А 7 апреля состоится награждение победителей и призеров. Отправлять видеоролики необходимо на электронный адрес krspo.ped13@e-mordovia.ru.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.