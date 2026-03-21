В политехническом колледже города Буденновска создали новые лаборатории

В классах проведен капитальный ремонт, установлены кондиционеры.

Источник: Национальные проекты России

Новые лаборатории создали в политехническом колледже города Буденновска в Ставропольском крае, сообщили в правительстве региона. Пространства оборудованы при поддержке завода «Ставролен», который вместе с учреждением входит в образовательный кластер «Химическая отрасль промышленности», созданный по нацпроекту «Молодёжь и дети».

Так, студенты-химики будут повышать навыки в лабораториях «Охрана труда», «Автоматизированные и информационные системы (виртуальная лаборатория)» и «Технология органического и неорганического синтеза». Для будущих машинистов технологических насосов и компрессоров обустроили мастерскую «Эксплуатация и обслуживание технологического оборудования».

«В классах проведен капитальный ремонт, установлена современная система кондиционирования. В этом году планируем оборудовать и запустить лаборатории в работу. Это позволит повысить качество практической подготовки специалистов по важным для региона направлениям», — поделился министр промышленности края Иван Ковалев.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.