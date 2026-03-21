Белоруска обратилась в прокуратуру из-за отключения электроэнергии — вот почему. Подробности сообщает служба информации прокуратуры Брестской области.
Пинская межрайонная прокуратура в момент рассмотрения обращения местной жительницы выявила нарушение требований законодательства о порядке оказания услуг по электроснабжению.
Жительница Пинска указала, что организация, которая оказывает ЖКУ и не является энергоснабжающей, при отсутствии задолженности за потребленную электрическую энергию приняла решение об ее отключении.
В прокуратуре заметили: по объяснениям лиц, отключивших электроснабжение, у женщины была задолженность по оплате ЖКУ. Однако счета за электричество белоруска оплачивала исправно.
«В целях погашения имеющейся задолженности сотрудники жилищно-коммунальной службы превысили свои полномочия и отключили собственнику квартиры свет», — заявили в прокуратуре.
Женщина призналась, что испытывала некоторые финансовые сложности и решила не оплачивать в полном объеме коммунальные платежи. Она понимала, что подобное повлечет за собой определенные правовые последствия.
«По предписанию прокуратуры электроснабжение в жилом помещении восстановлено», — уточнили в ведомстве.
И добавили, что в отношении лиц, которые допустили нарушения требований законодательства о защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг, приняты меры прокурорского реагирования.
В ведомстве пояснили, что погашение задолженности жительница Пинска происходит по исполнительной надписи нотариуса, которая была совершена по заявлению жилищно-коммунальной службы.
Тем временем белорус накопил долгов на 50 000 рублей и стал скрываться, но его нашла жена.
Ранее мы писали, что проезд в Минске на наземном транспорте и метро дорожает сразу на 15 копеек.
Кстати, мы узнали, что произошло после победы белоруски Арины Соболенко над американкой Ли в Майами: «Я боролась несмотря ни на что».