Источник: Комсомольская правда

Белоруска обратилась в прокуратуру из-за отключения электроэнергии — вот почему. Подробности сообщает служба информации прокуратуры Брестской области.

Пинская межрайонная прокуратура в момент рассмотрения обращения местной жительницы выявила нарушение требований законодательства о порядке оказания услуг по электроснабжению.

Жительница Пинска указала, что организация, которая оказывает ЖКУ и не является энергоснабжающей, при отсутствии задолженности за потребленную электрическую энергию приняла решение об ее отключении.

В прокуратуре заметили: по объяснениям лиц, отключивших электроснабжение, у женщины была задолженность по оплате ЖКУ. Однако счета за электричество белоруска оплачивала исправно.

«В целях погашения имеющейся задолженности сотрудники жилищно-коммунальной службы превысили свои полномочия и отключили собственнику квартиры свет», — заявили в прокуратуре.

Женщина призналась, что испытывала некоторые финансовые сложности и решила не оплачивать в полном объеме коммунальные платежи. Она понимала, что подобное повлечет за собой определенные правовые последствия.

«По предписанию прокуратуры электроснабжение в жилом помещении восстановлено», — уточнили в ведомстве.

И добавили, что в отношении лиц, которые допустили нарушения требований законодательства о защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг, приняты меры прокурорского реагирования.

В ведомстве пояснили, что погашение задолженности жительница Пинска происходит по исполнительной надписи нотариуса, которая была совершена по заявлению жилищно-коммунальной службы.

Тем временем белорус накопил долгов на 50 000 рублей и стал скрываться, но его нашла жена.

Ранее мы писали, что проезд в Минске на наземном транспорте и метро дорожает сразу на 15 копеек.

Кстати, мы узнали, что произошло после победы белоруски Арины Соболенко над американкой Ли в Майами: «Я боролась несмотря ни на что».

Узнать больше по теме
Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.
Читать дальше