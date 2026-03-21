В Брянске отремонтируют участок улицы Донбасской

Участок улицы Донбасской в Бежицком районе Брянска отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении автомобильных дорог Брянской области.
Работы проведут от улицы Металлургов до Северной. Протяженность отрезка — более 500 метров. Специалисты обновят колодцы инженерных сетей, уложат новый асфальт, приведут в порядок тротуары и заменят наружное электроосвещение. На завершающем этапе установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.
Дорога ведет к мемориалу, посвященному воинам Брянского фронта, которые погибли при освобождении областного центра и Бежицы, а также прилегающих территорий.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.