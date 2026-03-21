Губернатор Ростовской области передал добровольцам десять квадроциклов

Спецтехнику вручили бойцам бригады «Великий князь Владимир» в парке «Левобережный».

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь передал спецтехнику бойцам добровольческого корпуса. Об этом глава региона сообщил в своем официальном канале в МАХ.

Церемония прошла в ростовском парке «Левобережный». Губернатор вручил бойцам бригады управления добровольческого корпуса «Великий князь Владимир» десять квадроциклов.

— Техника поможет повысить мобильность подразделений. Бойцы выполняют задачи особой сложности, — заметил глава региона.

Заместитель командира бригады с позывным «Арбат» поблагодарил губернатора и правительство региона. Он отметил помощь в обеспечении необходимой техникой.

Всего же с начала специальной военной операции дончане передали бойцам сотни единиц автомобильной и специальной техники, несколько тысяч беспилотников и различное спецоборудование.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше