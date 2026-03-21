Губернатор Ростовской области передал добровольцам десять квадроциклов

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь передал спецтехнику бойцам добровольческого корпуса. Об этом глава региона сообщил в своем официальном канале в МАХ.
Церемония прошла в ростовском парке «Левобережный». Губернатор вручил бойцам бригады управления добровольческого корпуса «Великий князь Владимир» десять квадроциклов.
— Техника поможет повысить мобильность подразделений. Бойцы выполняют задачи особой сложности, — заметил глава региона.
Заместитель командира бригады с позывным «Арбат» поблагодарил губернатора и правительство региона. Он отметил помощь в обеспечении необходимой техникой.
Всего же с начала специальной военной операции дончане передали бойцам сотни единиц автомобильной и специальной техники, несколько тысяч беспилотников и различное спецоборудование.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.