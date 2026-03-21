В селе Бураево в Башкирии открылась школьная медиастудия

В ней ученики изучат основы журналистики, видеосъемки, монтажа и работы с контентом.

Медиастудия «МедиаДа!» открылась в школе № 3 села Бураево Республики Башкортостан при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Бураевского района.

В современном пространстве учащиеся смогут создавать школьные новости, снимать интервью и репортажи, готовить видеоролики, подкасты и реализовывать собственные медиапроекты. Студия оснащена необходимой техникой и оборудованием, которое позволит школьникам освоить основы журналистики, видеосъемки, монтажа и работы с медиаконтентом.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.