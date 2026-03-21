В Кирове открыли корпус беспилотных систем специального назначения

Корпус беспилотных систем специального назначения открыли в Кирове в соответствии с целями нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в областном управлении массовых коммуникаций.
Там будут готовить высококвалифицированные кадры по четырем направлениям. Образовательные программы ориентированы на обучение операторов беспилотных летательных аппаратов, в том числе надводных и подводных, специалистов по работе с наземными роботами-саперами и разведке в опасных зонах. Выпускники корпуса смогут применить полученные знания в Вооруженных Силах России, МЧС и МВД.
Инициатор проекта — военнослужащий Росгвардии, ветеран специальной военной операции, участник региональной кадровой программы «Вятский корпус защитников Отечества» Дмитрий Зверев.
«Нам удалось создать программу подготовки специалистов, которая сочетает в себе современные образовательные методики и практический опыт военных. Это не просто учебный класс — это новый шаг в развитии профессионального образования, где теория подкрепляется реальными знаниями и навыками», — отметил он.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.