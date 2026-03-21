Комик Щербаков отправится с выступлением в Кунгур

В городе Кунгур Пермского края объявили о предстоящем выступлении российского стендап-комика Алексея Щербакова. Концерт запланирован на 22 марта и должен пройти в местном дворце культуры «Мечта».
Афишей выступления в своих со сетях делятся сами пермяки и жители края. В последнее время многие его концерты на крупных сценах отменяются. На этом фоне комик, как утверждют пользователи интернета, решил провести небольшой тур по провинциальным городам, не делая широкой рекламы своих выступлений.
Отметим, вола отмененных выступлений комика произошла после его встречи с коллегой и другом Нурланом Сабуровым, которому запретили въезд в Россию на длительный срок. После этого часть площадок отказалась от сотрудничества с артистом.