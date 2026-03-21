Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сезон охоты на медведя начался в Нижегородской области с 21 марта

Источник: Живем в Нижнем

В Нижегородской области с 21 марта по 10 июня будет проходить сезон охоты на медведя. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Обязательное требование к тем, кто придет в лес искать косолапых — наличие охотничьего билета и разрешения на добычу. Весной на медведя можно охотиться с подхода. В темное время суток охотники могут использоваться любые световые устройства. В минлесхозе напомнили, что нижегородцы должны находиться в сигнальной одежде соблюдать дистанцию не менее 500 метров от домов и дорог.

Популяция бурого медведя в Нижегородской области устойчиво растет. К 2025 году численность этих животных увеличилась до 1 521. Больше всего косолапых насчитывается в Варнавинском, Воскресенском и Семеновском округах.

Нижегородским охотникам напомнили, что нельзя охотиться на медвежат младше одного года и самок с медвежатами. За незаконную добычу хищника предусмотрена уголовная ответственность и возмещение ущерба от 180 000 до 300 000 рублей.

Напомним, охота на большинство животных в Нижегородской области приостановлена с 1 марта.