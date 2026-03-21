Сезон охоты на медведя начался в Нижегородской области с 21 марта

В Нижегородской области с 21 марта по 10 июня будет проходить сезон охоты на медведя. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Обязательное требование к тем, кто придет в лес искать косолапых — наличие охотничьего билета и разрешения на добычу. Весной на медведя можно охотиться с подхода. В темное время суток охотники могут использоваться любые световые устройства. В минлесхозе напомнили, что нижегородцы должны находиться в сигнальной одежде соблюдать дистанцию не менее 500 метров от домов и дорог.
Популяция бурого медведя в Нижегородской области устойчиво растет. К 2025 году численность этих животных увеличилась до 1 521. Больше всего косолапых насчитывается в Варнавинском, Воскресенском и Семеновском округах.
Нижегородским охотникам напомнили, что нельзя охотиться на медвежат младше одного года и самок с медвежатами. За незаконную добычу хищника предусмотрена уголовная ответственность и возмещение ущерба от 180 000 до 300 000 рублей.
Напомним, охота на большинство животных в Нижегородской области приостановлена с 1 марта.