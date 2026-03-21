Беглов поздравил петербуржцев с праздником Навруз

По словам градоначальника, в объявленный президентом Год единства народов России эта дата приобретает особое значение, подчеркивая многообразие культур и традиций, объединяющих страну.
Господин Беглов подчеркнул, что Навруз, отмечаемый в день весеннего равноденствия, стал символом, понятным каждому человеку. Праздник связан с возрождением природы, надеждами на лучшее, пожеланиями счастья родным и близким.
К празднованию Навруза национально-культурные объединения города подготовили концерты и выставки народных промыслов. Главное праздничное мероприятие, организованное Домом национальностей, состоится 28 марта в Историческом парке «Россия — моя история».