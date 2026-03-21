Беглов поздравил петербуржцев с праздником Навруз

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к жителям города с поздравлением по случаю празднования Навруза — древнего праздника ираноязычных и тюркских народов, сообщает пресс-служба Смольного.

Источник: Коммерсантъ

По словам градоначальника, в объявленный президентом Год единства народов России эта дата приобретает особое значение, подчеркивая многообразие культур и традиций, объединяющих страну.

Господин Беглов подчеркнул, что Навруз, отмечаемый в день весеннего равноденствия, стал символом, понятным каждому человеку. Праздник связан с возрождением природы, надеждами на лучшее, пожеланиями счастья родным и близким.

К празднованию Навруза национально-культурные объединения города подготовили концерты и выставки народных промыслов. Главное праздничное мероприятие, организованное Домом национальностей, состоится 28 марта в Историческом парке «Россия — моя история».

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше