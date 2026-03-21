Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В поселке Палех Ивановской области в этом году завершат обновление площади

Там установят ограждения, скамейки, урны и перголы, модульные прилавки для торговли.

Благоустройство Базарной площади завершат в этом году в поселке Палех Ивановской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве региона.

На втором, заключительном этапе работ специалисты обустроят пешеходные зоны, установят ограждения, скамейки, урны и перголы, модульные прилавки для торговли. Площадь вымостят плиткой. Также продолжится благоустройство парковочных зон для автомобилей, где будет установлено видеонаблюдение.

Кроме того, планируется обновить дорогу на улице Красноармейской, которая ведет к площади. В администрации Палехского округа добавили, что после проведенного обновления место станет более комфортным для торговли.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

