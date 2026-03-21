Чай, помощь и диагностика: в Челябинске бездомным дали шанс провериться на туберкулез

В Челябинске запустили мобильную медпомощь для самых уязвимых — прямо на улице можно пройти флюорографию и получить поддержку. Передвижной кабинет развернули у противотуберкулезного диспансера, куда приходят люди без жилья и те, кто оказался в трудной ситуации.
Акция проводится уже не первый год при участии благотворительной клиники «Другая медицина» челябинского доктора Жени, медиков и волонтеров Красного Креста. После обследования людей согревают горячим чаем и угощают сладким, а также помогают с дальнейшим лечением и консультациями.
По словам руководителя выездной группы Сергея Кузнецова, обследование для подопечных — не просто формальность, а важный шаг к сохранению здоровья. Он отметил, что после процедуры людям выдают результаты и сопровождают их дальше.
Председатель регионального отделения Красного Креста Анастасия Попова подчеркнула, что туберкулез по-прежнему остается серьезной угрозой, особенно для людей без постоянного жилья. В прошлом году во время такой акции выявили два случая заболевания уже на запущенной стадии.
Медики напомнили, что людям, живущим на улице, важно проходить флюорографию не реже одного раза в полгода, чтобы вовремя выявить опасную инфекцию.