Чай, помощь и диагностика: в Челябинске бездомным дали шанс провериться на туберкулез

В Челябинске запустили мобильную медпомощь для самых уязвимых — прямо на улице можно пройти флюорографию и получить поддержку. Передвижной кабинет развернули у противотуберкулезного диспансера, куда приходят люди без жилья и те, кто оказался в трудной ситуации.