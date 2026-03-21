Под Волгоградом судят виновницу ДТП, в котором пострадала пенсионерка

Следователи Палласовского района завершили расследование уголовного дела. Водитель иномарки сбила пенсионерку, которая получила серьезные травмы. Теперь материалы передали в суд для рассмотрения, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию Волгоградской области.
Инцидент произошел 18 сентября 2023 года около полудня в городе Палласовка. 36-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Омода», начала движение задним ходом от места парковки. Она не убедилась в безопасности маневра и сбила 70-летнюю женщину, которая находилась позади ее машины. В результате этого происшествия пенсионерка получила множественные переломы и другие тяжелые травмы.
Водитель признала свою вину и оплатила лечение пострадавшей женщины. После того как следователи собрали все необходимые доказательства, уголовное дело направили в суд.