Мнение аналитика: Ипотечный пузырь в Молдове надувается, а каждый пятый платит с задержками

Объём ипотечных кредитов приблизился к 30 млрд леев, но уже 18% заёмщиков выбиваются из графиков, а экономисты фиксируют ухудшение платёжеспособности населения.

Источник: Комсомольская правда

Ипотечный кризис на подходе: платёжеспособность населения рушится.

Объём ипотечных кредитов в Молдове достиг почти 30 млрд леев, увеличившись вдвое за последние годы. Об этом заявил экономист Вячеслав Ионицэ.

В ипотечном сегменте ситуация ухудшается. Впервые доля проблемных ипотечных кредитов превысила средний уровень по системе и достигла 4,6% в январе 2026 года против 1,5% годом ранее.

Кроме того, около 18% ипотечных кредитов обслуживаются с задержками.

«Это тревожный сигнал: всё больше людей не могут обслуживать кредиты более трёх месяцев. Платёжеспособность населения резко ухудшилась на фоне кризисов и роста процентных ставок», — отметил Ионицэ.

Эксперт также указал на уязвимость аграрного сектора, где доля проблемных кредитов достигает 10,9%, а почти 58% займов погашаются с задержками, пишет ТГ-канал «Первый в Молдове».