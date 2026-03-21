Популярный маршрут «Север Ольхона» закроют 23 марта до особого распоряжения

Туристический маршрут «Север Ольхона» в Прибайкальском национальном парке закроют 23 марта 2026 года.
— Причина — погода и безопасность. Днем сейчас тепло, из-за этого на дороге появляется наледь. Машины теряют управление. К тому же снег продолжает таять, грунт размокает, и дорогу развезет, — поясняют в «Заповедном Прибайкалье».
Чтобы избежать аварий, движение по маршруту полностью остановят. На этом участке усилят контроль. Туристов и водителей просят отнестись к этим мерам с пониманием. О том, когда дорогу откроют снова, сообщат на сайте и в соцсетях позже.