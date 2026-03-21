Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону 40-летнего мужчину обвинили в даче взятки экс-руководителю больницы

Следователи Гуково возбудили уголовное дело.

Как сообщили в СУ Следкома РФ по региону, в Гуково возбуждено уголовное дело на 40-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления по ч. 2 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

По версии следствия, подозреваемый передал экс-заместителю руководителя медучреждения взятку в размере 60 тыс. рублей за то, чтобы тот побыстрее оформил и выдал медицинское заключение об установлении причинно-следственной связи заболевания с профессией. Следователи Дона также сообщили о том, что ранее на этого бывшего руководителя медучреждения уже было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», которое в настоящее время рассматривается в суде. Выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.