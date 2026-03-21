Женщину, которая попыталась вывезти из страны сервала, осудили в Сочи, сообщает пресс-служба южной транспортной прокуратуры.
Животное попадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения. Рыночная стоимость превышает 1,3 млн рублей.
Женщина купила кошку в России для перепродажи. Чтобы не вызывать подозрения, она изменила окрас шерсти сервала и вписала в документы ложные сведения о породе животного.
В аэропорту таможенники помешали жительнице. В итоге Адлерский районный суд признал ее виновной в покушение на незаконное перемещение через госграницу стратегически важных ресурсов в крупном размере. Фигурантке назначили штраф.