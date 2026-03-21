Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 200 праздничных мероприятий в честь Наурыза организованы в Астане

АСТАНА, 21 мар — Sputnik. Астана встречает праздник Наурыз.

Источник: Sputnik

На городских площадках проходят ярмарки с национальными блюдами и ремеслами, мастер-классы и спортивные соревнования.

В каждом из шести районов столицы проходят праздничные мероприятия. Например, в районе Есиль праздник организован на территории EXPO. С самого утра открыты тематические юрты, а гостей праздника встречают тайказаны, арки, кобыз и другие элементы казахской культуры.

Для гостей будут организованы концерт, большой казан с наурыз коже и гастрономическая ярмарка национальной кухни.

Также горожане могут принять участие в состязаниях по казакша курес, асык ату, садак ату, перетягивании каната и других активностях.

В целом, в рамках декады «Наурызнама» в Астане организовано более 200 мероприятий — от концертов со звездами и национальных игр до ярмарок, мастер-классов и зрелищных обрядов, большая часть которых уже прошла.