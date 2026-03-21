Более 200 праздничных мероприятий в честь Наурыза организованы в Астане

На городских площадках проходят ярмарки с национальными блюдами и ремеслами, мастер-классы и спортивные соревнования.
В каждом из шести районов столицы проходят праздничные мероприятия. Например, в районе Есиль праздник организован на территории EXPO. С самого утра открыты тематические юрты, а гостей праздника встречают тайказаны, арки, кобыз и другие элементы казахской культуры.
Для гостей будут организованы концерт, большой казан с наурыз коже и гастрономическая ярмарка национальной кухни.
Также горожане могут принять участие в состязаниях по казакша курес, асык ату, садак ату, перетягивании каната и других активностях.
В целом, в рамках декады «Наурызнама» в Астане организовано более 200 мероприятий — от концертов со звездами и национальных игр до ярмарок, мастер-классов и зрелищных обрядов, большая часть которых уже прошла.