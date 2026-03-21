Калининградцев приглашают пройти бесплатное обследование в больнице Чкаловска. Акция пройдёт в пятницу, 27 марта. Информацию об этом опубликовали на странице регионального Минздрава «ВКонтакте».
Обследования будут проводить с 10:00 до 16:00 в больнице № 3. Медучреждение располагается на улице Мира, 2. Принять участие в акции могут все, независимо от места прикрепления.
В обследование входит анкетирование, измерение роста, веса, окружности талии и бёдер, расчёт индекса массы тела, измерение давления, анализ крови на уровень глюкозы и холестерина, ЭКГ, флюорография и маммография. Дополнительно организуют сдачу общего анализа крови и онкоскрининги.
Для прохождения обследования нужно обратиться в регистратуру. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Для сдачи анализов рекомендуют не есть за три часа до обследования.