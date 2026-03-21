ННГУ впервые начнет готовить врачей-психотерапевтов

Такой формат подготовки специалистов в Нижнем Новгороде будет реализован впервые.

Источник: Нижегородская правда

С 1 сентября 2026 года в Институте клинической медицины ННГУ начнет работу ординатура по психотерапии. Такой формат подготовки специалистов в Нижнем Новгороде будет реализован впервые. Об этом рассказал главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Обучение психотерапевтов в ННГУ будет проходить в тесной связке с направлениями психиатрии и наркологии. Практическая подготовка ординаторов организуется на базе Нижегородской областной психоневрологической больницы № 3, областного наркологического диспансера и других профильных медицинских учреждений города.

Вести занятия будут практикующие психологи, психотерапевты и специалисты по гештальт-терапии.

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что в ННГУ начнут готовить поваров, кондитеров и техников-технологов в области химии.