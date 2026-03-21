Мост через реку Татьянку планируют реконструировать в Самаре

В Самаре приведут в порядок мост через реку Татьянку в Куйбышевском районе. Работы планируют провести в рамках реконструкции дорог на улицах Белорусской и Народной. Информация об этом размещена в проекте постановления регионального правительства от 16 марта 2026 года.
Согласно документу, ремонт моста через Татьянку намечен на 2028−2030 годы. На эти цели предполагается направить 1,5 млрд рублей: 500 млн — в 2028 году и 1 млрд — в 2029-м. Ранее в департаменте транспорта Самары сообщали, что дорогу и мост через реку Татьянку планируется расширить до четырех полос.
В проекте постановления прописаны и другие дорожные работы, которые планируется провести в Самаре в ближайшие годы. В частности, на 2029 год намечен капремонт моста через Орловский овраг на Аэропортовском шоссе, на 2029−2030 — путепровода через ж/д пути на станции Безымянка, на 2030−2031 — путепровода «Кировский», на 2027−2028 — путепровода «Ракитовский» на пересечении Куйбышевской железной дороги и др.