Проезд по улице Диктатуры Пролетариата в Красноярске перекроют на месяц

Красноярских водителей предупреждают о перекрытии трех участков улицы Диктатуры Пролетариата для движения транспорта. О предстоящих изменениях рассказали в администрации краевого центра. С 23:00 23 марта до 23:00 24 апреля перекроют участок улицы Диктатуры Пролетариата от Дубровинского до дома № 10 по ул. Диктатуры Пролетариата. Кроме того, в районе дома № 106 по ул. Дубровинского перекроют две полосы движения. Добавим, что для предотвращения остановки и стоянки транспорта на участке от дома № 10 до дома № 12 по ул. Диктатуры Пролетариата также будет перекрыта одна полоса движения. Как сообщили в ведомстве, работы будут проводиться до конца мая. Водителей просят выбирать альтернативные пути движения. Напомним, что последний участок трассы в районе Ужура отремонтируют в этом году в Красноярском крае.