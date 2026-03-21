Воронежские спасатели предупредили жителей об опасности весеннего льда

Воронежские спасатели обратились к жителям региона с предупреждением об опасности весеннего льда на водоемах. Как сообщили в МЧС 21 марта, обстановка меняется очень быстро. Выход на лед в таких условиях может быть смертельно опасным.
Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) призывают родителей проявить ответственность и не рисковать своей жизнью и жизнью детей.
МЧС России рекомендует:
— не выходить на тонкий лед и объяснить ребенку, почему это опасно;
— не разрешать детям играть вблизи водоемов;
— если вы заметили детей на льду, убедить их немедленно уйти с водоема;
— обеспечить ребенку интересный и безопасный досуг, чтобы он не искал опасных развлечений.
В ведомстве подчеркивают: безопасность начинается с каждого из нас.
Ранее провалившуюся в полынью на водохранилище горожанку спасли воронежцы.