Воронежские спасатели предупредили жителей об опасности весеннего льда

Сотрудники ГИМС призвали граждан не выходить на водоемы.

Источник: Комсомольская правда

Воронежские спасатели обратились к жителям региона с предупреждением об опасности весеннего льда на водоемах. Как сообщили в МЧС 21 марта, обстановка меняется очень быстро. Выход на лед в таких условиях может быть смертельно опасным.

Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) призывают родителей проявить ответственность и не рисковать своей жизнью и жизнью детей.

МЧС России рекомендует:

— не выходить на тонкий лед и объяснить ребенку, почему это опасно;

— не разрешать детям играть вблизи водоемов;

— если вы заметили детей на льду, убедить их немедленно уйти с водоема;

— обеспечить ребенку интересный и безопасный досуг, чтобы он не искал опасных развлечений.

В ведомстве подчеркивают: безопасность начинается с каждого из нас.

Ранее провалившуюся в полынью на водохранилище горожанку спасли воронежцы.