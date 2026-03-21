В Ростовской области в ДТП с двумя грузовиками пострадал 61-летний водитель

Автоавария произошла 20 марта 2026 года в Волгодонском районе.

Как сообщили в областном управлении Госавтоинспекции, в Ростовской области столкнулись два грузовика. 61-летний водитель одного из них получил травмы и находится в больнице. Автоавария произошла 20 марта 2026 года в Волгодонском районе.

Предварительно, водитель грузовика Shacman не уступил другому грузовику «КамАЗ», выезжая со второстепенной дороги. А водитель отечественной машины ехал по главной.

В результате грузовики столкнулись, и 61-летний водитель «КамАЗа» получил травмы. Он находится в больнице.