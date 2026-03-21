«Никаких оснований для прекращения бури на данный момент нет». Мощная за последние два месяца магнитная буря началась земле — что ждать белорусам

Обрушившаяся на Землю магнитная буря длится уже 11 часов — что ждать белорусам и всем жителям планеты. Подробности сообщает телеграм-канал Института космических исследований Российской академии наук.
«Магнитная буря достигла сильного уровня G3 и стала самой мощной за 2 месяца», — заметили ученые.
И добавили, что геомагнитный шторм, который начался примерно в 23.00 20 марта, продолжается уже 11 часов. Ночью, заметили ученые, шторм пересек психологический значимый порог G3, который отделяет сильные бури от среднего уровня.
Специалисты обращают внимание, что последний раз подобное происходило чуть больше двух месяцев назад — в период с 19 по 21 января 2026 года. В тот момент случилась одна из самых сильных бурь десятилетия.
«Никаких оснований для прекращения бури на данный момент нет — параметры плазмы и межпланетного магнитного поля в окрестностях Земли продолжают находиться на очень возмущенном уровне», — подчеркивают ученые.
Однако вероятны некоторые временные послабления, но глобально геомагнитный шторм по прогнозу продлится все выходные.
Тем временем мы собрали, что можно и нельзя делать в Родительскую субботу Великого поста 21 марта.
Ранее мы писали, что проезд в Минске на наземном транспорте и метро дорожает сразу на 15 копеек.
А еще белоруска обратилась в прокуратуру из-за отключения электроэнергии — вот почему.