Сезон охоты на медведя стартовал в Нижегородской области 21 марта

Популяция косолапых демонстрирует в регионе устойчивый рост, подсчитал нижегородский минлесхоз.

21 марта в Нижегородской области начался сезон разрешённой охоты на медведя.

Об этом сообщает областное министерство лесного хозяйства и охраны объекто животного мира. Сезон весенней охоты на косолапых продлится до 10 июня.

Идя на этого зверя, охотник обязан иметь при себе охотничий билет и разрешение на добычу, напоминает региональное ведомство. Если охота проходит в тёмное время суток, допустимо применять световые устройства.

В минлесхозе напоминают, что охота на медведя требует профессионализма и особой осторожности: всё же речь о самом крупном хищнике, обитающем в регионе.

Между тем медведей в нижегородских лесах всё больше. По данным мониторинга, численность их популяции выросла с 1347 в 2023 году до 1521 в 2025-м. Больше всего мишек в северных округах — Варнавинском, Воскресенском, Семёновском, Ветлужском.

Ранее отстрел лис разрешили власти в Дальнеконстантиновском округе из-за бешенства этих животных.