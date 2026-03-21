Сезон охоты на медведя стартовал в Нижегородской области 21 марта

21 марта в Нижегородской области начался сезон разрешённой охоты на медведя.
Об этом сообщает областное министерство лесного хозяйства и охраны объекто животного мира. Сезон весенней охоты на косолапых продлится до 10 июня.
Идя на этого зверя, охотник обязан иметь при себе охотничий билет и разрешение на добычу, напоминает региональное ведомство. Если охота проходит в тёмное время суток, допустимо применять световые устройства.
В минлесхозе напоминают, что охота на медведя требует профессионализма и особой осторожности: всё же речь о самом крупном хищнике, обитающем в регионе.
Между тем медведей в нижегородских лесах всё больше. По данным мониторинга, численность их популяции выросла с 1347 в 2023 году до 1521 в 2025-м. Больше всего мишек в северных округах — Варнавинском, Воскресенском, Семёновском, Ветлужском.
Ранее отстрел лис разрешили власти в Дальнеконстантиновском округе из-за бешенства этих животных.