В Улан-Удэ отремонтируют дорогу по улицам Шумяцкого и Жердева

Участок проезжей части, проходящий по улицам Шумяцкого и Жердева, отремонтируют в Улан-Удэ по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятии.
Протяженность обновляемого отрезка — 1,2 км. Маршрут ведет к школе № 32, детскому саду № 110, школе искусств № 6, Байкальскому колледжу туризма и сервиса, Городскому центру здоровья и парку «Юбилейный».
В ходе работ на участке обновят дорожное покрытие и тротуары, уложат «лежачих полицейских», отремонтируют остановочный карман. Там также нанесут разметку и установят знаки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.