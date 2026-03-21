Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Улан-Удэ отремонтируют дорогу по улицам Шумяцкого и Жердева

Маршрут ведет к учебным заведениям, центру здоровья и парку.

Источник: Национальные проекты России

Участок проезжей части, проходящий по улицам Шумяцкого и Жердева, отремонтируют в Улан-Удэ по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятии.

Протяженность обновляемого отрезка — 1,2 км. Маршрут ведет к школе № 32, детскому саду № 110, школе искусств № 6, Байкальскому колледжу туризма и сервиса, Городскому центру здоровья и парку «Юбилейный».

В ходе работ на участке обновят дорожное покрытие и тротуары, уложат «лежачих полицейских», отремонтируют остановочный карман. Там также нанесут разметку и установят знаки.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.