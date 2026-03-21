Озвучена сумма, которую лыжник Савелий Коростелёв заработал на Кубке мира

Самые больше призовые он получил за восьмое место в общем зачёте «Тур де Ски».

Лыжник из Перми Савелий Коростелёв заработал за дебютный сезон на Кубке мира 33,5 тысячи евро, передаёт «Чемпионат.com». В пересчёте на российскую валюту это более 3 миллионов рублей.

Речь идёт о 22-летнем пермском спортсмене, многократном чемпионе России и двукратном чемпионе мира среди юниоров. В этом сезоне он получил допуск к участию в Олимпиаде-2026 и занял четвёртое место в скиатлоне и пятое в марафоне на 50 км. Кроме того, Савелий Коростелёв принимал участие в состязаниях Кубка мира.

Наибольшую сумму призовых — 12 тысяч евро — Савелий Коростелёв получил за восьмое место в общем зачёте многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» в Италии, которая входит в зачёт Кубка мира. Ещё 7 тысяч евро Савелию выплатили за третье место в гонке с раздельным стартом на этапе в Лахти в Финляндии.

Кубок мира включает в себя 12 этапов. Финальную часть состязаний, которая сейчас проходит в США, пермский спортсмен пропускает.

Ранее сайт kirov.aif.ru рассказывал, что Савелий Коростелёв уже вернулся в Россию и поделился с подписчиками фото из сауны спа-комплекса.

