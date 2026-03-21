В селе Усугли Забайкальского края появился высокоскоростной интернет

Базовую станцию сотовой связи установили в селе Усугли Забайкальского края, сообщили в пресс-службе правительства региона. Это отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Теперь связь в населенном пункте стала более надежной и устойчивой, а скорость мобильного интернета достигает 120 Мбит/с. Это позволяет жителям быстро скачивать и пересылать объемные файлы, заниматься онлайн-шопингом, оформлять государственные услуги и выполнять другие повседневные задачи в цифровой среде.
«Так как Усугли — достаточно небольшое село, на базовой станции были использованы средне- и высокочастотные диапазоны LTE. Их главное преимущество — хорошие скорости загрузки и большая емкость сети, позволяющая одновременно подключать к оборудованию множество устройств», — подчеркнула директор регионального отделения «МегаФона» в Забайкальском крае Мария Крылова.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.