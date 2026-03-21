Житель Сарова лишился денег после смены привязанного к банковскому счету номера

Житель Сарова Нижегородской области лишился денег после сообщения мошенников, подменивших номер банка.

Источник: Живем в Нижнем

Житель Сарова Нижегородской области потерял более 80 тысяч рублей после общения с мошенниками, подменившими телефонный номер банка. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД.

Аферисты прислали молодому человеку СМС с номера 900. В сообщении говорилось, что его телефонный номер якобы отключен от сервиса уведомлений банка. Для решения проблемы саровчанину предложили заменить номер телефона, привязанный к счету.

Гражданин последовал рекомендациям мошенников и указал в банковском приложении полученный от них телефонный номер. В итоге с накопительного счета потерпевшего списали 80 891 рубль. Полицейские возбудили уголовное дело.

Нижегородцев предупредили о том, что злоумышленники могут подменять официальные номера банков. Получив подозрительное сообщение, нельзя ни в коем случае выполнять указанные в нем инструкции.

Напомним, банда лжеюристов обманула 57 нижегородцев на 3 млн рублей.