За 10 лет дальневосточная креветка из Ростова расселилась по Азовскому морю

В научном труде говорится о распространении дальневосточной креветки (Palaemon Macrodactylus). Её всё чаще стали вылавливать в заливах северо-западной части Азовского моря, которые характеризуются повышенной солёностью. При этом исследователи предположили, что креветка сможет также сформировать многочисленные популяции в заливах западной части Азовского моря.