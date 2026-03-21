За 10 лет дальневосточная креветка из Ростова расселилась по Азовскому морю. Об этом говорится в новом исследовании учёных.
Соответствующую статью опубликовали Андрей Кулиш из Института биологии южных морей РАН и Елена Саенко из Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (АзНИИРХ).
В научном труде говорится о распространении дальневосточной креветки (Palaemon Macrodactylus). Её всё чаще стали вылавливать в заливах северо-западной части Азовского моря, которые характеризуются повышенной солёностью. При этом исследователи предположили, что креветка сможет также сформировать многочисленные популяции в заливах западной части Азовского моря.
Вид Palaemon Macrodactylus входит в число пяти видов-вселенцев, которые прижились в азовском море за последние сто лет. Сейчас креветка достигла высокой численности и большой биомассы. Предположительно, вид проник сюда в 2012—2014 годах. Вместе с балластными водами суда могли занести личинок в порты Ростова и Керчи. Расселение креветки в восточной и северной частях Таганрогского залива обусловлено течениями.
Сейчас у исследователей уже есть предположения, что креветка освоила практически всю акваторию Азовского моря.