Нижегородцам рассказали, стоит ли бояться бегающих клещей-мутантов

Клещи рода Hyalomma, которые отличаются от обычных сородичей скоростью передвижения, могут появляться в южных регионах нашей страны. Об этом в интервью РИАМО рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
«Если говорить про среднюю полосу России, то здесь их пока ждать не стоит. Они все-таки привязаны к более теплым и сухим условиям. Да, климат меняется, и теоретически они могут появляться севернее, но для этого все равно нужны подходящие сухие участки», — сказал Марьинский.
Клещи этого вида не сидят на земле или в траве в ожидании жертвы, чтобы прицепиться к ней. Hyalomma бегают за своей добычей со скоростью муравья, а приближение животного чувствуют по вибрации земли. Обитают такие клещи в степных и пустынных регионах, в том числе в России. Например, они есть в Калмыкии или в степях Краснодарского края. Но известны они гораздо меньше привычных иксодовых клещей.
Для защиты от клещей-мутантов стоит применять стандартные меры: носить светлую одежду, одеваться так, чтобы клещ не смог присосаться к коже, использовать репелленты.