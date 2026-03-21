Ввод жилья в Нижегородской области сократился на 37% в 2026 году

Темпы ввода жилья сократились на 37% в Нижегородской области в 2026 году. Об этом говорится в отчете Росстата.
За январь и февраль в регионе сдали в строй 217,7 тысячи квадратных метров домов. В целом по Приволжскому федеральному округу падение ввода жилья к уровню прошлого года составило 10,2%.
Самое заметное в ПФО снижение показателей зафиксировано в Марий Эл — более чем на 53%. При этом некоторые регионы Приволжья продемонстрировали рост ввода жилья. Речь идет о Самарской области (+17,5% к показателям января и февраля 2025 года), Пермском крае (+14% к январю и февралю 2025 года) и Татарстане (+4%).
В целом по России также наблюдается сокращение объемов ввода жилой недвижимости. По итогам января и февраля текущего года показатель упал на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
