В Липецкой области отремонтируют участок дороги до села Махоново

Отрезок трассы Липецк — Доброе — Чаплыгин, ведущий к селу Махоново, отремонтируют в 2026 году при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном проектном офисе администрации Липецкой области.
Протяженность участка — 3,4 км. В ходе работ там устранят деформацию проезжей части, уложат новое асфальтовое покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку.
Автодорога Липецк — Доброе — Чаплыгин является одной из ключевых в северной части региона. Она обеспечивает сообщение между областной столицей и двумя муниципальными округами, а также является маршрутом для транзитного транспорта в направлении Москвы, Рязани и трассы Р-22 «Каспий».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.