Казахские курт и кумыс пользуются большим спросом в России — Минторг

По оценке экспертов QazTrade, при системной поддержке к 2028 году экспорт казахстанских национальных продуктов может достигнуть $50−80 млн, сообщает ведомство.
Одними из ключевых рынков для национальных продуктов Казахстана остаются Россия и Китай, где проживает более 2 миллионов представителей казахской диаспоры. Это формирует устойчивый спрос на традиционные продукты. На российском рынке особой популярностью пользуются курт и кумыс", — отметили в Минторге.
В Китае проживает более 10 млн мусульман, что формирует устойчивый спрос на халяльную продукцию. Здесь растет интерес к мясным деликатесам.
Также устойчивый рост демонстрирует экспорт казахстанских традиционных молочных продуктов. Так, экспорт продукции, в которую входят кумыс, шубат и айран, составил $13,4 млн в 2024 году, а в 2025-м — $17,3 млн. Рост составил 29,4%.
На фоне популярности в мире «кочевой гастрономии», основанной на натуральных мясных и молочных продуктах, традиционные продукты Казахстана постепенно находят свою нишу на внешних рынках. То, что для казахстанцев является частью повседневной культуры, для зарубежных покупателей становится новым гастрономическим открытием.
«В мире растет спрос на функциональную еду и суперфуды, и казахский традиционный рацион идеально закрывает эту потребность. Тот же курт является источником полезных микроэлементов, а тары и талкан сегодня становятся все более узнаваемыми среди зарубежных потребителей во время торговых миссий и международных выставок», — рассказал гендиректор QazTrade Айтмухаммед Алдажаров.
Традиционный степной фуд хорошо продается и пользуется спросом через сети казахских ресторанов и кофеен за рубежом, отметили в QazTrade. Например, известный капучино с тары своего рода «перемолотый степной кофе» уже появляется в США. Это простой, доступный и функциональный продукт.