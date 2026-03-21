Охотник сказал, мог ли пропавший спецназовец стать жертвой хищников

Виктора Потаенкова не могут найти с 9 марта 2026 года.

Пропавший на красноярских Столбах 56-летний Виктор Потаенков вряд ли мог стать жертвой хищников. Такое мнение в интервью ТАСС высказал охотник Александр Багаев.

По мнению специалиста, медведей-шатунов сейчас уже нет, а таёжные волки и рыси не нападают на людей. Охотник высказал мнение, что самая большая опасность на Столбах — это стаи бродячих собак, которые прибегают с дач.

«Когда стоит наст, они объединяются в стаи и заходят в парк гонять коз и маралов. Сейчас им там делать нечего, так как везде снег, а по тропам они не ходят, боятся людей. И бывший силовик им не по зубам», — высказал мнение охотник.

Напомним, ранее мы рассказывали, что волонтёры приостановили поиски Виктора Потаенкова на Столбах.