Охотник сказал, мог ли пропавший спецназовец стать жертвой хищников

Пропавший на красноярских Столбах 56-летний Виктор Потаенков вряд ли мог стать жертвой хищников. Такое мнение в интервью ТАСС высказал охотник Александр Багаев.
По мнению специалиста, медведей-шатунов сейчас уже нет, а таёжные волки и рыси не нападают на людей. Охотник высказал мнение, что самая большая опасность на Столбах — это стаи бродячих собак, которые прибегают с дач.
«Когда стоит наст, они объединяются в стаи и заходят в парк гонять коз и маралов. Сейчас им там делать нечего, так как везде снег, а по тропам они не ходят, боятся людей. И бывший силовик им не по зубам», — высказал мнение охотник.
Напомним, ранее мы рассказывали, что волонтёры приостановили поиски Виктора Потаенкова на Столбах.