Госэкспертиза снова отклонила проект корпуса школы № 118 в Нижнем Новгороде

Пензенская компания «Гражданпроект» планирует до конца марта 2026 года снова подать на государственную экспертизу документы по проекту нового корпуса школы № 118 в Нижнем Новгороде. Проект пристроя направят на экспертизу уже в четвертый раз.
Сейчас специалисты компании «Гражданпроект» корректируют смету. Повторно направить документы на государственную экспертизу планируют до конца марта. Об этом сообщила директор городского департамента строительства Татьяна Гераськина на заседании комиссии гордумы по архитектуре 20 марта.
Новый корпус рассчитан на 990 учеников. Его построят рядом с основным зданием школы на улице Народной в Московском районе. Контракт на проектирование подписали в конце 2023 года. Документацию уже дважды отправляли на госэкспертизу, но оба раза получили отрицательное заключение. Последний отказ был 5 марта.
По словам Татьяны Гераськиной, здание будет высотой 3−4 этажа. Рядом планируют построить двухэтажный спортивный комплекс на 96 человек в смену. В нем разместят спортзалы, тренерскую, раздевалки, медицинский кабинет, санузлы и технические помещения.
Как сообщили в региональном Минобразования, строительство корпуса предварительно намечено на 2028−2030 годы. Финансирование планируется из федерального, областного и городского бюджетов.
