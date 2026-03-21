В Астрахани отремонтируют Боевую улицу

Там обновят проезжую часть, на тротуарах уложат плитку.

Источник: Национальные проекты России

Боевую улицу в Астрахани обновят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.

Протяженность объекта составляет 3,6 км. Там приведут в нормативное состояние проезжую часть, на тротуарах уложат новую плитку. Еще специалисты смонтируют ограждения, установят знаки и высадят почти 400 деревьев вдоль магистрали.

Подчеркивается, что эта улица особенно важна, так как по ней можно добраться к городской поликлинике № 3. Маршрут отличается ежедневным активным потоком автомобилей.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.