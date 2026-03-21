Нижегородке продали на Оzon просроченный на 4 месяца препарат для похудения

«В прошлом году уже был такой случай, но там я проверила таблетки через приложение еще в пункте выдачи и сразу отказалась от товара. Вчера я спешила и ушла из ПВЗ сразу, но дома отсканировала QR-код через “Честный знак”. Оказалось, что “Редуксин” просрочен на 4 месяца, при этом на коробке сказано, что срок годности истекает лишь в 2028 году», — поделилась покупательница.