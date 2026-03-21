Нижегородке продали на Оzon просроченный на 4 месяца препарат для похудения

Рецептурный препарат для похудения, просроченный на 4 месяца, продали на маркетплейсе Ozon жительнице Нижнего Новгорода. Об этом покупательница рассказала редакции «Живем в Нижнем».
Речь идет о таблетках «Редуксин» с сибутрамином — действующим веществом, создающим ощущение ложного насыщения. Принимая препарат, человек чувствует, что не голоден, что помогает ему сократить объемы пищи. Данное средство является строго рецептурным, но нижегородка уже дважды свободно покупала его на маркетплейсе. Оба раза срок годности на упаковке не соответствовал тому, что удалось выяснить через приложение «Честный знак».
«В прошлом году уже был такой случай, но там я проверила таблетки через приложение еще в пункте выдачи и сразу отказалась от товара. Вчера я спешила и ушла из ПВЗ сразу, но дома отсканировала QR-код через “Честный знак”. Оказалось, что “Редуксин” просрочен на 4 месяца, при этом на коробке сказано, что срок годности истекает лишь в 2028 году», — поделилась покупательница.
Она отметила также, что 30 просроченных таблеток для похудения обошлись ей всего в 689 рублей. В аптеках препарат стоит в разы дороже. По данным сети «Максавит», за аналогичное количество капсул «Редуксин» придется выложить более 4500 рублей.
Обманутая нижегородка рекомендует пользователям маркетплейсов быть бдительными и проверять QR-коды прямо в пункте выдачи заказов, особенно если товар имеет срок годности.
