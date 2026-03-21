Полина Гагарина назвала ХК «Салават Юлаев» своей любимой командой

Певица записала видео для поклонников.

Источник: Соцсети

Народная артистка Республики Башкортостан Полина Гагарина рассказала, что знает об Уфе и ее страсти к хоккею. Она поздравила хоккейный клуб «Салават Юлаев» с выходом в плей-офф.

«Желаю удачи в борьбе за Кубок», — пожелала певица уфимской ледовой дружине и отметила, что ее концерт, запланированный на 29 марта в «Уфа-Арене» переносится на 24 мая из-за игр плей-офф.

Также Полина Гагарина поблагодарила «юлаевцев» за подарок — фирменный джерси с ее фамилией — и назвала «Салават Юлаев» своей любимой командой.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что первые два матча первого раунда игр на вылет «Салават» проведет в Екатеринбурге против «Автомобилиста» 23 и 25 марта. Ответные игры в столице Башкирии состоятся 27 и 29 марта.