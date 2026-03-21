Воронежская область в этом году вновь присоединится к акции «Сад памяти»

Воронежская область в этом году примет участие в международной акции «Сад памяти», сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства. Это мероприятие проводится в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие».
В этом году памятные насаждения появятся в 17 лесничествах области. На площади почти 20 га планируется высадить свыше 73 тыс. сеянцев. Центральной площадкой акции станет Пригородное лесничество. Там на территории 3,3 га укоренят саженцы сосны, выращенные в тепличном комплексе Воронежского лесопожарного центра.
«Для Воронежской области акция “Сад памяти” — это не просто лесовосстановление, а глубоко личная история каждой семьи. Высаживая деревья в честь героев прошлого и настоящего, мы не только отдаем дань уважения их подвигу, но и вносим реальный вклад в экологическое будущее нашего края. Важно, что в этом благородном деле участвуют и профессионалы, и волонтеры, и молодежь», — подчеркнул министр лесного хозяйства Воронежской области Вячеслав Оробинский.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.