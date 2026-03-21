Ушёл из жизни выдающийся новосибирский учёный-генетик Владимир Константинович Шумный

Его имя навсегда вписано в историю отечественной и мировой науки, а для новосибирского Академгородка он стал одним из тех людей, с кого начиналась его легендарная история.
Владимир Константинович родился в 1934 году. В 1958-м, сразу после окончания Московского государственного университета, 24-летний выпускник приехал в только что созданный Академгородок. Всю последующую жизнь он связал с Институтом цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, где прошёл путь от старшего лаборанта до директора, занимая этот пост с 1985 по 2007 год, а затем став советником РАН.
Академик Шумный — один из основоположников современной генетики растений в Сибири. Сфера его научных интересов охватывала полиплоидию, гетерозис, хромосомную и генную инженерию у растений. Его фундаментальные работы по отдалённой гибридизации и хромосомной инженерии заложили основу для создания сортов мягкой пшеницы, устойчивых к болезням и неблагоприятным факторам среды. Созданные им экспериментальные модели позволили раскрыть механизмы сверхдоминирования, а разработанные методы гомозиготизации самонесовместимых видов — ржи, люцерны, гречихи — открыли новые горизонты для селекции. Существует легенда, что основатель Академгородка академик Михаил Алексеевич Лаврентьев отмечал: внедрение одного такого сорта окупает все расходы на строительство научного центра.
Владимир Константинович долгие годы возглавлял кафедру цитологии и генетики факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, воспитав десятки учеников. Он был президентом Вавиловского общества генетиков и селекционеров России, иностранным членом академий наук Беларуси и Украины. Заслуги учёного отмечены высокими государственными наградами: орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, а также золотой медалью имени Н. И. Вавилова.