Ушёл из жизни выдающийся новосибирский учёный-генетик Владимир Константинович Шумный

Владимир Константинович родился в 1934 году. В 1958-м, сразу после окончания Московского государственного университета, 24-летний выпускник приехал в только что созданный Академгородок. Всю последующую жизнь он связал с Институтом цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, где прошёл путь от старшего лаборанта до директора, занимая этот пост с 1985 по 2007 год, а затем став советником РАН.