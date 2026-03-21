В селе Ильичевском в Карачаево-Черкесии появится модельная библиотека

Библиотеку села Ильичевского в Карачаево-Черкесской Республике модернизируют по модельному стандарту при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в региональном министерстве культуры.
В планах — обновить книжный фонд учреждения и приобрести современное оборудование, в том числе компьютеры и мультимедийные устройства. Еще там организуют пространства для чтения и проведения мероприятий. Помещения адаптируют для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.
Напомним, что в Карачаево-Черкесии уже функционируют четыре модельные библиотеки в Малокарачаевском, Абазинском и Усть-Джегутинском районах. К 2030 году планируется открыть подобные учреждения во всех муниципальных районах региона.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.