Нижегородцев приглашают к участию в конкурсе наставников «Быть, а не казаться»

Жители Нижегородской области могут присоединиться к участию во Всероссийском конкурсе наставников «Быть, а не казаться». Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Конкурс проводит Российский центр гражданского и патриотического воспитания. Принять в нем участие могут россияне от 16 лет — ученики и работники школ и вузов, колледжей, специалисты в сфере воспитания, военнослужащие и ветераны и другие. Заявки будут принимать до 12 апреля на платформе ФГАИС «Молодежь России».
Отборочный этап организуют в заочном формате. Полуфиналы и финал будут проходить очно. Всего на конкурсе представлено шесть номинаций, подробнее об условиях участия можно узнать по ссылке.
Напомним, нижегородским предприятиям предложили побороться за победу в премии «Экспортер года». Подать заявку на участие можно до 31 мая.