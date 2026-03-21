Минприроды сказало, что будет с мусоропроводами в Беларуси. Подробности в эфире телеканала ОНТ сообщил первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Максим Лысенко.
— Наличие мусоропроводов не говорит о том, что в Республике Беларусь не создана система раздельного сбора отходов, — пояснил первый замминистра.
По словам Максима Лысенко, на законодательном уровне по каждому региону страны, в том числе Минску, райцентру, было дано право разрабатывать схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами, где они сами определяют, как и каким образом отходы разделяются.
К примеру, пояснил первый замминистра, в регионах, где есть линия сортировки, раздельный сбор организован через сбор смешанных отходов с их дальнейшим разделением уже на сортировочных линиях. Там же, где сортировка отсутствует, сбор отходов производится на контейнерных площадках.
Лысенко обратил внимание, что по итогам 2025 года уровень раздельного сбора отходов в Беларуси составил 48,9%, а десять лет назад было лишь 10%. Он подчеркнул, что указанная работа продолжается.
— Возвращаясь к мусоропроводам, национальной стратегией предусмотрено их поэтапное закрытие. Поэтому всему свое время, — заметил первый заместитель министра.
